Tedesco: "Musaba ve Mert Günok, UEFA kadrosunda yok"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA'ya bildirilmeyecek isimleri duyurdu.

calendar 05 Şubat 2026 23:28 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 23:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante'yi UEFA'ya bildireceklerini söyleyen Tedesco, "Musaba ile konuştum. Mert ve Musaba liste dışında olacak. Ben oyuncuya bu durumu açıkladım. Kendisi de anlayışla karşıladı. Duygusal anlamda zor oldu ama Musaba pozitif biri. Musaba 'lig ve kupa için her zaman hazırım' dedi. Bu karakterde olmasını isterim oyuncularımın hep, daha fazlasını isteyemem." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin yeni isimleri, UEFA listesine sezon başında yazılan ama devre arasında takımdan gönderilen Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran yerine yazılacak.

  • KL
