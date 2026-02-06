Inzaghi'den Nunez ve Marco Leonardo açıklaması

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'in teknik direktörü Simeone Inzaghi, Marius Sumudica'nın başında olduğu Al Akhdoud'u 6-0 yendikleri maç sonrası merak edilen iki isimle ilgili konuştu.

Karim Benzema'nın gelmesinin ardından Darwin Nunez ve Marco Leonardo'nun maç kadrosuna alınmaması hakkında Inzaghi açıklama yaptı.

Basın mensuplarından gelen soru üzerine İtalyan teknik adam "Darwin Nunez ve Marco Leonardo konusunda en uygun olanın ne olduğuna bakacağız." ifadelerini kullandı.

Simone Inzaghi ayrıca iki golcünün, taktiksel karar nedeniyle kadroda olmadığını söyledi.