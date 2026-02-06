05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-470'
05 Şubat
Atalanta-Juventus
1-070'
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-168'
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Inzaghi'den Nunez ve Marco Leonardo açıklaması

Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Al Akhdoud'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından Darwin Nunez ve Marco Leonardo'nun kadroda yer almamasıyla ilgili konuştu.

calendar 06 Şubat 2026 00:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: alhilal.com
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'in teknik direktörü Simeone Inzaghi, Marius Sumudica'nın başında olduğu Al Akhdoud'u 6-0 yendikleri maç sonrası merak edilen iki isimle ilgili konuştu. 
 
Karim Benzema'nın gelmesinin ardından Darwin Nunez ve Marco Leonardo'nun maç kadrosuna alınmaması hakkında Inzaghi açıklama yaptı. 
 
Basın mensuplarından gelen soru üzerine İtalyan teknik adam "Darwin Nunez ve Marco Leonardo konusunda en uygun olanın ne olduğuna bakacağız." ifadelerini kullandı. 
 
Simone Inzaghi ayrıca iki golcünün, taktiksel karar nedeniyle kadroda olmadığını söyledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
