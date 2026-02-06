Fenerbahçe Beko başka seviyede! Müthiş geri dönüş

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 27. haftasında deplasmand Paris Basket ekibini 16 sayı geriden gelerek 92-90 mağlup etti.
EuroLeague'de oynadığı son 11 maçın 10'unu kazanan Fenerbahçe 19 galibiyete ulaşarak haftayı lider tamamladı.
Paris Basket ise 18. yenilgisini aldı.
Salon: Adidas Arena
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Cortes (İspanya), Leandro Lezcano (Arjantin)
Paris Basketbol: Cavaliere, Robinson 14, Rhoden 16, Dokossi 4, Ouattara 3, Hifi 23, Robinson, Herrera 3, Stevens 8, Faye 6, Morgan, M'baye 8, Willis 5
Fenerbahçe Beko: Melli 9, Tucker 15, Tarık Biberovic 19, Colson, Birch 4, Metecan Birsen 8, Baldwin 14, Boston 11, De Colo 9, Onuralp Bitim 3, Jantunen
1. Periyot: 23-21
Devre: 45-40
3. Periyot: 68-62
