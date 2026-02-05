05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-473'
05 Şubat
Atalanta-Juventus
1-072'
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-170'
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Çağlar Söyüncü: "Önemli olan finali iyi yapmaktı"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Çağlar Söyüncü maç sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 05 Şubat 2026 23:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Çağlar Söyüncü: 'Önemli olan finali iyi yapmaktı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.
 
Maçın ardından sarı-lacivertlilerin savunmacısı ve kaptanı Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.
 
Tecrübeli stoper Erzurumspor'un oyunundan övgüyle bahsederken, "Erzurumspor ilk 45 dakika çok iyi oynadı, buna biz izin verdik ama tebrik etmek lazım. Önemli olan finali iyi yapmaktı, mutluyuz. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.
 
Fenerbahçe'nin genç isimleri için konuşan Söyüncü, "Genç iki kardeşim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe ile oynadık, inşallah Fenerbahçe'nin geleceği olurlar ve ülkemizi, Avrupa'da temsil ederler." dedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.