05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-470'
05 Şubat
Atalanta-Juventus
1-070'
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-168'
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi yeniden başlıyor

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardı.

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
 
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır.   
 
Resmi sözleşme 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi. 
 
Daha önce Konyaspor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, ikinci kez yeşil-beyazlılarda görev yapacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
