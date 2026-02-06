Konyaspor'da İlhan Palut dönemi yeniden başlıyor

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır.

Resmi sözleşme 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Daha önce Konyaspor'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, ikinci kez yeşil-beyazlılarda görev yapacak.