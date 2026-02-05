Yasin Özcan: 'Mutluyum bir yandan da üzgünüm'

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Beşiktaşlı savunmacı Yasin Özcan açıklamalarda bulundu.

Genç savunmacı, "İlk maçına çıktığım için çok mutluyum ama bir yandan üzgünüm, 1 puan aldık. Beşiktaş'ta her maç 3 puan almalısınız. Maçın başlarında birazcık dağınık başladık. Penaltıdan gol yedik. Reaksiyon göstermeye çalıştık ama gösteremedik. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar yakaladık. Penaltıdan gol bulduk ama 3 puanı alamadık." ifadelerini kullandı.