05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
0-145'
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Yasin Özcan: "Mutluyum bir yandan da üzgünüm"

Beşiktaşlı genç savunmacı Yasin Özcan, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

05 Şubat 2026 20:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
 
Maçın ardından Beşiktaşlı savunmacı Yasin Özcan açıklamalarda bulundu.
 
Genç savunmacı, "İlk maçına çıktığım için çok mutluyum ama bir yandan üzgünüm, 1 puan aldık. Beşiktaş'ta her maç 3 puan almalısınız. Maçın başlarında birazcık dağınık başladık. Penaltıdan gol yedik. Reaksiyon göstermeye çalıştık ama gösteremedik. İkinci yarıya güçlü başladık. Pozisyonlar yakaladık. Penaltıdan gol bulduk ama 3 puanı alamadık." ifadelerini kullandı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
