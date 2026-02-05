Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı

Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'in Bayern Münih'ten kiralandığını açıklandı.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında Fransız sağ beke sezon sonuna kadar 1 milyon 750 bin euro ödeneceği duyuruldu.
Bayern Münih'e kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyecek olan Galatasaray, sezon sonunda 15 milyon euro ödemesi halinde 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini satın alabilecek.
BAYERN MÜNİH'TEN AÇIKLAMA
Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi: Max Eberl, Sacha Boey için yaptığı açıklamada "Sacha, bize gelmeden önce Galatasaray'ı tanıyordu ve o tanıdık ortama yeniden alışması uzun sürmeyecek. Şampiyonlar Ligi play-off'larında Juventus'a karşı ve Süper Lig şampiyonluk yarışında en üst seviyede oynama şansı bulacak, bu da gelişimi için çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 asist yaptı. Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında Fransız sağ beke sezon sonuna kadar 1 milyon 750 bin euro ödeneceği duyuruldu.
Bayern Münih'e kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyecek olan Galatasaray, sezon sonunda 15 milyon euro ödemesi halinde 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini satın alabilecek.
BAYERN MÜNİH'TEN AÇIKLAMA
Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi: Max Eberl, Sacha Boey için yaptığı açıklamada "Sacha, bize gelmeden önce Galatasaray'ı tanıyordu ve o tanıdık ortama yeniden alışması uzun sürmeyecek. Şampiyonlar Ligi play-off'larında Juventus'a karşı ve Süper Lig şampiyonluk yarışında en üst seviyede oynama şansı bulacak, bu da gelişimi için çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 asist yaptı. Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.