05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
0-145'
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey'in kiralandığını KAP'a bildirdi.

calendar 05 Şubat 2026 19:42 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 19:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı
Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'in Bayern Münih'ten kiralandığını açıklandı.

Sarı-kırmızılıların açıklamasında Fransız sağ beke sezon sonuna kadar 1 milyon 750 bin euro ödeneceği duyuruldu. 

Bayern Münih'e kiralama bedeli olarak 500 bin euro ödeyecek olan Galatasaray, sezon sonunda 15 milyon euro ödemesi halinde 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini satın alabilecek.

BAYERN MÜNİH'TEN AÇIKLAMA

Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi: Max Eberl, Sacha Boey için yaptığı açıklamada "Sacha, bize gelmeden önce Galatasaray'ı tanıyordu ve o tanıdık ortama yeniden alışması uzun sürmeyecek. Şampiyonlar Ligi play-off'larında Juventus'a karşı ve Süper Lig şampiyonluk yarışında en üst seviyede oynama şansı bulacak, bu da gelişimi için çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 asist yaptı. Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
