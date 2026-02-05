05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-076'
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Fenerbahçe - Erzurumspor FK: İlk 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

calendar 05 Şubat 2026 19:40
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe - Erzurumspor FK: İlk 11'ler
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk edecek.
 
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Sabri Öğe, yardımcı hakem olarak görev yapacak. VAR koltuğunda ise Sinan Dereci oturacak. Karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
 
Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.
 
11'LER
 
Fenerbahçe: Mert; Kamil Efe, Yiğit Efe, Çağlar, Oğuz; İsmail, Edson; Nene, Fred, Musaba; Kerem.
 
 
Erzurumspor: Erkan, Ali Ülgen, Gerxhalu, Arda Kara, Cengizhan, Adem Eren, Mert Önal, Murat Cem, Hüsamettin, Fettahoğlu, Sylla
 
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
 
Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
 
Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer alamayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
