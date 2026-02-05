05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-473'
05 Şubat
Atalanta-Juventus
1-072'
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-170'
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Kamil Efe Üregen: "İlk yarı talihsizlik oldu!"

Fenerbahçe'nin genç isimlerinden Kamil Efe Üregen, Erzurumspor maçı sonrası konuştu.

calendar 05 Şubat 2026 23:06
Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Kamil Efe Üregen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kamil Efe Üregen "İlk yarıda bir talihsizlik oldu. Onun üstüne kazanmamız çok iyi oldu. Futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.

17 yaşındaki futbolcu ayrıca "İkinci yarıda hocamız bize doğru motivasyonu verdi. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve bu maçı kazandık." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
