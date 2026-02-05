Kamil Efe Üregen: 'İlk yarı talihsizlik oldu!'

Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Kamil Efe Üregen, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Kamil Efe Üregen "İlk yarıda bir talihsizlik oldu. Onun üstüne kazanmamız çok iyi oldu. Futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.
17 yaşındaki futbolcu ayrıca "İkinci yarıda hocamız bize doğru motivasyonu verdi. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ve bu maçı kazandık." ifadelerini kullandı.
