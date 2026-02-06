05 Şubat
Beşiktaş, Amir Murillo'yu bekliyor

Beşiktaş, sağ bek için Marsilya forması giyen Amir Murillo'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşırken kulüpler arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi.

Beşiktaş, Amir Murillo'yu bekliyor
Beşiktaş transferde geç de olsa açıldı. Sırasıyla Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'u kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, bir sürprize imza atıp sağ bek için de girişimlere başladı.

Marsilya'nın 29 yaşındaki oyuncusu Amir Murillo ile ilgilenen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesinin ardından harekete geçti. 

Panamalı futbolcu cephesiyle yapılan görüşmelerde 3.5 yıllık kontrat üzerinden büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Geriye ise Marsilya ile pazarlıkların son aşaması kaldı.

GELİŞİ BUGÜNE KALDI

Amir Murillo'nun Beşiktaş'la resmi sözleşmeyi imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Kulüpler arasında görüşmeler sürdüğü için Amir Murillo'nun gelişi bugüne kaldı. 

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Fransız ekibi 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş, 4 milyon Euro teklif etti. Temasların devam ettiği ve tarafların ortak noktada buluşmasının yakın olduğu belirtildi.

Bu sezon 25 maçta 2 gol, 4 asistlik katkıyla savunma dışında takımına hücumda da katkısı olan Murillo, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Tecrübeli isim, sağ bekin yanı sıra kariyerinde 40 kez stoper olarak da görev yaptı. Ayrıca 27 kez sağ kanat, 9 defa da sol bekte ter döktü.

KİMDİR?

11 Şubat, 1996'da Panama City'de doğan Amir Murillo, San Francisco'nun altyapısında yetişti. 18 yaşında A takımla ilk maçına çıktı.

New York Red Bulls ve Anderlecht formaları giyen Panamalı sağ bek, 2023'te Marsilya'ya katıldı. Panama Milli Takımı ile 90 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.



