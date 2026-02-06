Matteo Guendouzi: 'Kante ile birlikte daha iyi olacağız'

Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi açıklamalarda bulundu.

Maçın iki yarısını da yorumlayan Guendouzi, "İlk yarı iyi oynamadık. İkinci yarı daha beraber oynamayı başardık. İkinci yarı daha iyiydik. Bir sonraki maçımızda, maça başlarken ikinci yarı gibi oynamalıyız. Bu şekilde oynarsak, bana göre çok fazla maç kazanabiliriz." dedi.

Milli takımdan arkadaşı ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante için konuşan Guendouzi, "N'Golo Kante dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Harika bir oyuncu. Fazlasıyla yardımı dokunan bir oyuncu. O buraya geldiği için çok mutluyum. Onunla birlikte daha iyi olacağız. Onunla oynamaktan çok gurur duydum. Milli Takım'da da beraber oynadık. Kişilik olarak da söz etmem lazım; kendisi harika bir insan. Karakteri harikadır. Onun gibi bir oyuncuyla yeniden oynayacak olmak beni mutlu ediyor. Kante ile birlikte çok daha iyi oynacağız." ifadelerini kullandı.

Takım içi orta dilin fayadalarından bahseden Fransız yıldız, "Takım içerisinde Musaba ve Nene var, 4-5 oyuncu var Fransızca konuşan. Nene için de Fransızca konuşanlar olması iyi oldu. Hepimiz ona yardım ediyoruz. İkinci yarı çok iyi oynadı Nene. Onun için de kolay olacak, performansı yukarı çıkacak bizimle beraber. Ona özgüven katmak, performansını yukarı çekmek istiyoruz." dedi.

Tecrübeli orta saha, Fenerbahçe'nin on iyi hissettirdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Çok iyi şekilde karşılandım Fenerbahçe'de, takım arkadaşlarım, personel, teknik heyet... Bana çok özgüven aşıladılar. Fenerbahçe'de olduğum için gururlu hissediyorum. Bana ne kadar güvendiklerini hissettirdiler. Evimde gibiyim. Bu şehri ve bu ülkeyi seviyorum. Ailem de çok mutlu burada yaşadığı için. Bu benim için çok önemli. Boş vakit bulabilirsem restoranları ve görülmesi gereken yerleri görmek istiyorum. Henüz boş vaktim olmadı. Burada olduğum için keyif alıyorum."