05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-5
05 Şubat
Atalanta-Juventus
3-0
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-1
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Ademola Lookman çok hızlı başladı

Ademola Lookman, Atletico Madrid formasıyla çıktığı ilk maça 1 gol ve 1 asistle damgasını vurdu. Madrid ekibi, Betis deplasmanında 5-0 kazanarak kupada yarı finale yükseldi.

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Betis ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 5-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada David Hancko, 30. dakikada Giuliano Simeone, 37. dakikada Ademola Lookman, 62. dakikada Antoine Griezmann ve 83. dakikada Thiago Almada kaydetti.

Maça ilk 11'd başlayan ve Atletico Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Ademola Lookman, sahada kaldığı 79 dakikada 1 gol atıp 1 asist yaparak maçın yıldızı oldu.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı.

Atletico Madrid'in yarı finaldeki rakibi Athletic Bilbao oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
