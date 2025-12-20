İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'daki mücadele 2-2 sona erdi.Newcastle United, 4 ve 20. dakikalarda Nick Woltemade'nin golleriyle Chelsea karşısında ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.Chelsea, Newcastle United deplasmanında ikinci yarıda geri döndü. Konuk ekip Chelsea, 49. dakikada Reece James ve 66. dakikada Joao Pedro'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.Bu sonucun ardından Newcastle United 23, Chelsea ise 29 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.