İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'daki mücadele 2-2 sona erdi.
Newcastle United, 4 ve 20. dakikalarda Nick Woltemade'nin golleriyle Chelsea karşısında ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
CHELSEA'DEN GERİ DÖNÜŞ
Chelsea, Newcastle United deplasmanında ikinci yarıda geri döndü. Konuk ekip Chelsea, 49. dakikada Reece James ve 66. dakikada Joao Pedro'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Newcastle United 23, Chelsea ise 29 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.
Newcastle United, 4 ve 20. dakikalarda Nick Woltemade'nin golleriyle Chelsea karşısında ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.
CHELSEA'DEN GERİ DÖNÜŞ
Chelsea, Newcastle United deplasmanında ikinci yarıda geri döndü. Konuk ekip Chelsea, 49. dakikada Reece James ve 66. dakikada Joao Pedro'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Newcastle United 23, Chelsea ise 29 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.