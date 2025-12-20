20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-026'
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-071'
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-290'
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
0-164'
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Chelsea'den Newcastle United deplasmanında geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Newcastle United deplasmanından 2-2 eşitlikle ayrıldı.

20 Aralık 2025 17:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Newcastle United, sahasında Chelsea ile karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'daki mücadele 2-2 sona erdi.

Newcastle United, 4 ve 20. dakikalarda Nick Woltemade'nin golleriyle Chelsea karşısında ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.



CHELSEA'DEN GERİ DÖNÜŞ

Chelsea, Newcastle United deplasmanında ikinci yarıda geri döndü. Konuk ekip Chelsea, 49. dakikada Reece James ve 66. dakikada Joao Pedro'nun golleriyle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.


Bu sonucun ardından Newcastle United 23, Chelsea ise 29 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise sahasında Aston Villa'yı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 17 10 7 0 36 14 37
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 5 9 10 21 14
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
