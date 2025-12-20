Anderson Talisca'dan 3 maçta 6 gol!

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, son maçlardaki performansı ile dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Brann deplasmanında 3 gol ile hat-trick yapan Brezilyalı yıldız, daha sonra ligde Konyaspor ağlarına 2 gol attı.
Talisca, Eyüpspor maçında ise takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Anderson Talisca, son 3 maçta 6 kez ağları havalandırdı.
Talisca, Eyüpspor karşısında Marco Asensio'nun attığı ikinci golde de asisti yapan oyuncu oldu.
