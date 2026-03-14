14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
2-069'
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-032'
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-174'
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0DA
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1DA
14 Mart
Arsenal-Everton
0-0DA
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1DA
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-169'
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-071'
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-171'
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Galatasaray'da Torreira'ya özel pankart

Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir maçında Lucas Torreira'ya özel pankart hazırladı. Sarı-kırmızılılarda futbolculara da büyük destek verildi.

14 Mart 2026 20:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Torreira'ya özel pankart
Galatasaray taraftarı, Başakşehir maçında futbolculara destek veren büyük bir pankart açtı.

Maç öncesinde doğu tribününde teknik direktör Okan Buruk ve A takımdaki futbolcuların resimlerinin yer aldığı pankart yer aldı. Resimlerin arasında "Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle" ifadesi yazıldı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde "Lider buraya" diye tezahürat yaparak futbolculara destek verdi.

TORREIRA'YA ANLAMLI PANKART

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lucas Torreira için hayatını kaybeden annesi ve anneannesinin de yer aldığı pankart hazırladı.

Taraftarlar, mücadele öncesinde ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribünde açılan pankartta, "Küçük melekleriniz ve büyük aileniz sizinle gurur duyuyor." yazısına yer verildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 60 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 12 9 5 30 19 45
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 28 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 12 9 27 32 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
