Victor Osimhen'den Galatasaray'da çarpıcı seri!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Başakşehir maçıyla birlikte dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Nijeryalı futbolcu, Başakşehir maçında 66. dakikada Galatasaray'ın ikinci golünü attı ve ligde son 9 maçta da skor katkısı verdi.
Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçta da gol katkısında bulunan Victor Osimhen (9 gol & 4 asist) 2014/15'ten bu yana Galatasaray formasıyla en uzun seriyi yakalayan oyuncu oldu.
Victor Osimhen'in volesi, Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle birlikte direkten oyun alanına döndü!
— Sporx (@sporx) March 14, 2026