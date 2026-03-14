Galatasaray'dan anlamlı hamle

Galatasaray Kulübü, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle Galatasaraylılar Yurdu'ndan misafirleri ağırladı.
Sarı-kırmızılılar, genelde çocukların yer aldığı maç öncesi seremonide hayat tecrübesi yüksek Galatasaraylılara yer verdi. Florya'daki yurttan gelen misafirler, Başakşehir maçında futbolcuların yanında sahaya çıktı.
🫂 Galatasaraylı futbolcular, RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde seremoniye 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'na özel konuklarla çıktı. pic.twitter.com/VSX0qRypQY
— Sporx (@sporx) March 14, 2026