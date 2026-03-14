14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
1-066'
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-029'
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-171'
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0DA
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1DA
14 Mart
Arsenal-Everton
0-0DA
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1DA
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-166'
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-068'
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-168'
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Archie Brown'a Atletico Madrid kancası

Atletico Madrid, Fenerbahçe'den sol bek Archie Brown'u takip ediyor.

14 Mart 2026 21:10
Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe forması giyen Archie Brown için transfer iddiası gündeme geldi.

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre, Atletico Madrid, 23 yaşındaki sol bekin durumunu takip ediyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan Brown, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe, Brown'u geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brown'un, güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 60 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 12 9 5 30 19 45
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 28 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 12 9 27 32 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
