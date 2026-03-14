Öte yandan karşılaşmayı, hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe, Alanyaspor'u konuk etti.Isonem Park'ta oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Göztepe'de, 7. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırdı. Kalecinin çeldiği topu takip eden Juan, topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Mücadelenin 15. dakikasında Alanyaspor'da, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Hagi'nin kullandığı serbest vuruşta savunmada'a da çarpan top sol direğin yanından ağlarla buluştu.İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sona ererken, 58. dakikada oyuna giren, 59. dakikada Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi. VAR'dan gelen uyarıü üzerine pozisyonu inceleyen hakem Asen Albayrak, Göztepe'de'in topu kaptığı sırada'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirmedi ve 5 dakika boyunca incelenen gol geçerli sayıldı.Mücadelede dakikalar 90+9'u gösterdiğinde ise Alanyaspor'daa, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. 90+4'te oyuna giren 25 yaşındaki forvet, Aliti'nin pasında ceza sahasında topla buluştu. İbrahim, savunma oyuncularına rağmen yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, beraberlik sonrası her iki taraf da hanesine 1'er puan yazdırdı.Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıkan Göztepe, puanını 43'e yükseltti ve 5. sırada konumlandı. Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 28 puanla 11. sırada yer aldı.Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray ile oynayacağı maç, Sarı-Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi maçının olması sebebiyle ertelenen Alanyaspor, 5 Nisan'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.Alanyaspor ise Süper Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor'u konuk edecek.7. dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in ortasında Jeferson'dan seken top Dennis'in önünde kaldı. Makouta'nın müdahalesiyle Dennis'in yerde kalması sonucu hakem Asen Albayrak, beyaz noktayı gösterdi.35. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Duarte, kendi sahasından alıp getirdiği topu ceza sahası sağ önündeki Mounie'ye aktardı. Mounie'nin vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.41. dakikada Alanyaspor'da orta saha gerisinde topu kapan Hagi, meşin yuvarlağı Hwang'a aktardı. Kaleci Lis'in önde olduğunu gören Hwang, topu uzaktan kaleye gönderdi. Lis'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.55. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda, kaleci Victor topu kornere çeldi.70. dakikada Göztepe atağında Janderson, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Juan'a gönderdi. Defansın araya girmesi sonucu boşta kalan topu alan Krastev'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.77. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Hadergjonaj, topu Hagi'nin önüne bıraktı. Hagi'nin yerden sert gönderdiği meşin yuvarlak, defansa çarpıp direğin yanından kornere gitti.ISONEM Park Gürsel AkselAsen Albayrak, Samet Çiçek, Murat Şener,Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 57 Arda Okan Kurtulan), Dennis, Miroshi, Cherni (Dk. 86 Mohammed), Antunes (Dk. 57 Krastev), Jeferson (Dk. 57 Janderson), Juan (Dk. 90 Efkan Bekiroğlu)Victor, Lima (Dk. 90+3 İbrahim Kaya), Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 69 Enes Keskin), Janvier, Duarte (Dk. 90 Meschack), Hagi (Dk. 90 Efecan Karaca), Hwang, Mounie (Dk. 69 Güven Yalçın)Dk. 7 Juan, Dk. 59 Janderson (Göztepe), Dk. 14 Hagi, Dk. 90+8 İbrahim Kaya (Corendon Alanyaspor)Dk. 38 Aliti, Dk. 39 Lima, Dk. 61 Victor (Corendon Alanyaspor), Dk. 39 Bokele, Dk. 45+2 Jeferson, Dk. 73 Miroshi (Göztepe)