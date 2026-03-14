Galatasaray'dan RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi marşı!

Galatasaray, sahasında ağırladığı Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti.
Galatasaray'ın galibiyetinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor." denildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçında çarşamba günü İngiliz ekibine konuk olacak.
