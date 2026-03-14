14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
1-066'
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-029'
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
22:45
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-171'
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
23:00
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0DA
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
23:00
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1DA
14 Mart
Arsenal-Everton
0-0DA
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1DA
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-166'
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-068'
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-168'
14 Mart
AS Monaco-Brest
23:05

Sadettin Saran: "2027'ye kadar birlikteyiz"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, GFB'nin düzenlediği iftarda, "2027'ye kadar beraberiz." dedi.

14 Mart 2026 20:15 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 20:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, GFB'nin düzenlediği iftara katıldı.

Saran, burada açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, "2027'ye kadar beraberiz." dedi.

Sadettin Saran'ın GFB'nin iftarında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Öncelikle Allah kabul etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz maalesef. Dün de çok üzüldük. Sizler önemlisiniz ama şimdi her zamankinden daha da önemlisiniz. İnşallah bu zor günleri birlikte açacağız. 2027'ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadan olmaz. İnşallah salı günü yeniden güzel futbola döneceğiz."

FENERBAHÇE'DE SEÇİMLER

Fenerbahçe, 2026 yılında olağanüstü seçime gidecek. Sarı-lacivertliler, 2027 yılında ise olağan seçimli genel kurul gerçekleştirecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 60 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 12 9 5 30 19 45
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 28 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 12 9 27 32 27
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
