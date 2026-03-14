14 Mart
Galatasaray-Başakşehir
3-0
14 Mart
Kocaelispor-Konyaspor
1-2
14 Mart
Angers-Nice
0-2
14 Mart
Lorient-Lens
2-1
14 Mart
Udinese-Juventus
0-024'
14 Mart
SSC Napoli-Lecce
2-1
14 Mart
Inter-Atalanta
1-1
14 Mart
Real Madrid-Elche
0-07'
14 Mart
Real Oviedo-Valencia
1-0
14 Mart
Atletico Madrid-Getafe
1-0
14 Mart
Girona-Athletic Bilbao
3-0
14 Mart
West Ham United-M.City
0-09'
14 Mart
Chelsea-Newcastle
0-1
14 Mart
Arsenal-Everton
2-0
14 Mart
Sunderland-Brighton
0-1
14 Mart
Burnley-Bournemouth
0-0
14 Mart
Hamburger SV-FC Köln
1-1
14 Mart
Hoffenheim-Wolfsburg
1-1
14 Mart
E. Frankfurt-FC Heidenheim
1-0
14 Mart
B. Dortmund-Augsburg
2-0
14 Mart
Leverkusen-Bayern Munih
1-1
14 Mart
Pendikspor-İstanbulspor
1-1
14 Mart
A.Demirspor-Serik Belediyespor
1-4
14 Mart
Trabzonspor-Rizespor
1-0
14 Mart
Göztepe-Alanyaspor
2-2
14 Mart
AS Monaco-Brest
0-04'

Wilfried Singo: "Bana mevki fark etmiyor"

Galatasaray'da Wilfried Singo, ilk golünü attığı Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Mart 2026 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Wilfried Singo, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN TARAFLAR VAR"
Mücadeleyi değerlendiren Singo, "İyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Hala geliştirmemiz gereken taraflar var ama iyi bir maç çıkardık. Maç maç bakıp ona göre devam etmemiz gerekiyor." dedi.

"TARAFTARIN DESTEĞİ İNANILMAZDI"

İlk golüyle ilgili konuşan Fildişi Sahilli futbolcu, "Taraftarın desteği inanılmazdı. Çok mutlu oldum golden ve taraftarın beni desteklemesinden dolayı, sadece bugün değil taraftarımız bana hep destek verdi." ifadelerini kullandı. 

"BENİM İÇİN MEVKİ FARK ETMİYOR"

Açıklamalarına devam eden Singo, "Daha önce de söyledim. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim." sözlerini sarf etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
