Iğdır FK ile Sivasspor yenişemedi

Trendyol 1. Lig 18. hafta maçında Iğdır FK, Sivasspor ile karşılaştı.
Kışla Semt Sahası'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
Iğdır FK'nin golünü Moryke Fofana atarken, Sivasspor'un golünü Valon Ethemi attı.
Bu sonuçla birlikte Iğdır FK 30 puan olurken, Sivasspor 22 puan oldu.
Ligin sonraki maçında Iğdır FK, Amedspor ile karşılaşacak. Sivasspor ise Bandırmaspor ile karşılaşacak.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Azad İlhan
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Eyüp Akcan), Fofana, Bruno, Ryan Mendes (Dk. 82 Rotariu), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Dk. 55 Koita), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu
Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Murat Paluli, Charisis, Kamil Fidan (Dk. 77 Mehmet Feyzi Yıldırım), Ethemi (Dk. 77 Kimpioka), Uğur Çiftçi, Avramovski (Dk. 61 Badji), Yusuf Cihat Çelik
Goller: Dk. 5 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 59 Fofana (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 20 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan, Dk. 90+5 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 83 Charisis (Özbelsan Sivasspor)