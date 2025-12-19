Safonov kırık koluyla tarih yazdı!

PSG ve Rusya Milli Takımı'nın kalecisi Matvey Safonov, Flamengo ile oynanan Kıtalararası Kupa finalinde yaşadığı sakatlığa rağmen gösterdiği performansla gündem oldu. Paris ekibi, normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 2-1 kazanırken, Safonov seri boyunca 4 penaltı kurtararak kupanın mimarı oldu.



Ancak Fransız kulübü PSG, karşılaşmanın ardından yaptığı resmi açıklamada Safonov'un sol kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu. Yapılan kontroller sonrası Rus kalecinin en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



PSG: 3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Kulüpten yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, sakatlığın muhtemelen üçüncü penaltı sırasında meydana geldiğini söyledi. Enrique,dedi.Yıldız kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: