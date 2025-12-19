19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Safonov kırık koluyla tarih yazdı!

Kıtalararası Kupa finalinde sakatlık yaşayıp 4 penaltı kurtararak PSG'ye kupayı getiren Matvey Safonov'un sol kolunda kırık tespit edildi ve yıldız kaleci 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

calendar 19 Aralık 2025 18:14 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2025 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Safonov kırık koluyla tarih yazdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



PSG ve Rusya Milli Takımı'nın kalecisi Matvey Safonov, Flamengo ile oynanan Kıtalararası Kupa finalinde yaşadığı sakatlığa rağmen gösterdiği performansla gündem oldu. Paris ekibi, normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 2-1 kazanırken, Safonov seri boyunca 4 penaltı kurtararak kupanın mimarı oldu. 

Ancak Fransız kulübü PSG, karşılaşmanın ardından yaptığı resmi açıklamada Safonov'un sol kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu. Yapılan kontroller sonrası Rus kalecinin en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

PSG: 3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK"



Kulüpten yapılan açıklamada, "Matvey Safonov, Flamengo maçında sol kolundan kırık yaşadı. Durumu 3-4 hafta içinde yeniden değerlendirilecek" ifadeleri kullanıldı.

ENRIQUE: "KIRIKLA İKİ PENALTI DAHA KURTARDI" 

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, sakatlığın muhtemelen üçüncü penaltı sırasında meydana geldiğini söyledi. Enrique, "İki penaltıyı kırıkla kurtardı. Adrenalini o kadar yüksekti ki acıyı hissetmedi. Enerjisi inanılmaz" dedi.

"BENİ HİÇBİR ŞEY YIKAMAZ"

Yıldız kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Ne olursa olsun beni yıkamaz. Çalışmaya devam edeceğiz, burada duramayız."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.