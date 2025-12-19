19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

NBA'deki takas iddiaları milli basketbolcu Alperen Şengün'ü endişelendirmiyor

"Harika bir sezon geçiriyorum. Şu anda hiçbir şeyin beni etkileyebileceğini sanmıyorum"- "Hedeflerimden biri NBA'in en iyi 15 oyuncusu arasında olmak"

calendar 19 Aralık 2025 15:32
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'deki takas iddiaları milli basketbolcu Alperen Şengün'ü endişelendirmiyor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, harika bir sezon geçirdiğini ve takas iddialarıyla ilgilenmediğini söyledi.

Milli basketbolcu, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da katıldığı bir programda, son dönemde çıkan takas iddialarının kendisini endişelendirip endişelendirmediğiyle ilgili soruya, "Hiç endişelenmedim. Bu olabilir de, olmayabilir de. Harika bir sezon geçiriyorum. Şu anda hiçbir şeyin beni etkileyebileceğini sanmıyorum, özellikle sosyal medya beni hiç etkilemez. Bir şey olacaksa, olur. Ama bence bana güveniyorlar ve ben bu takıma kalbimi veriyorum." yanıtını verdi.

Alperen Şengün, bütün yaz hedeflerine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştığını belirterek, "Hedeflerimden biri NBA'in en iyi 15 oyuncusu arasında olmak. Bütün yaz boyunca bunun için çalışıyorum. Kazanmak, kazanan takımda olmak, her maçta rekabet etmek. Bunun için çalışıyorum ama ondan önce kazanmak istiyorum. Diğer şeyler, All-Star, All-NBA, diğer şeyler ondan sonra geliyor." diye konuştu.


Serbest atışlar sırasında topla neler konuştuğu sorusu üzerine Alperen, "Her seferinde farklı şeyler. Eskiden konuşurdum ama artık konuşmuyorum. Şimdi hızlı olmaya çalışıyorum, sadece birkaç kelime o da kendimle." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
