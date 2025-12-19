NBA'deki takas iddiaları milli basketbolcu Alperen Şengün'ü endişelendirmiyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, harika bir sezon geçirdiğini ve takas iddialarıyla ilgilenmediğini söyledi.Milli basketbolcu, ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'da katıldığı bir programda, son dönemde çıkan takas iddialarının kendisini endişelendirip endişelendirmediğiyle ilgili soruya,yanıtını verdi.Alperen Şengün, bütün yaz hedeflerine ulaşmak için sıkı bir şekilde çalıştığını belirterek,diye konuştu.Serbest atışlar sırasında topla neler konuştuğu sorusu üzerine Alperen,dedi.