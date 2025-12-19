19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
2-150'
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
0-154'
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
0-244'
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
0-042'
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Burak Yılmaz: "Tek yürek olacağız"

Gaziantep FK ile yeniden anlaşan teknik direktör Burak Yılmaz, taraftarın desteğine teşekkür ederek, odaklarının kulübün başarısı, taraftarın mutluluğu ve kulübün geleceği olduğunu açıkladı.

calendar 19 Aralık 2025 21:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz: 'Tek yürek olacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep FK ile yeniden anlaşan teknik direktör Burak Yılmaz, "Başkanımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla, teknik ekibimizle ve taraftarlarımızla birlikte tek yürek olarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Burak Yılmaz, görevine dönmesine ilişkin açıklamada bulundu.
 
Yılmaz, açıklamasında, "Bu noktada altını çizerek söylemek isterim ki, birkaç kişinin yaptığı münferit eylemi asla taraftarımızın tamamına mal etmiyorum. Taraftarımızın beni sevdiğini, desteklediğini ve her zaman arkamda olduklarını çok iyi biliyorum. Onlarla birlikte başardıklarımızın değerinin farkındayım. Bugün burada olmamın, bu göreve yeniden dönmemin yegane sebebi de onların bana gösterdiği inanç ve destektir. Duyguların yoğun yaşandığı anlar olabilir ancak bu duygulardan daha güçlü ve asıl değerli olan ise ortak hedefler doğrultusunda yeniden kenetlenebilmektir." değerlendirmesini yaptı.
 
Bugün şehre adım attığı andan itibaren kişisel tüm düşünceleri geride bırakarak odaklandığı tek hedefin kulübün başarısı, bu armaya gönül veren taraftarların mutluluğu ve kulübün geleceği olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:
 
"Bu süreçte yaşananların, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde geride bırakıldığını özellikle ifade etmek isterim. Başkanımızla, yönetimimizle, oyuncularımızla, teknik ekibimizle ve taraftarlarımızla birlikte tek yürek olarak kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize ve camiaya olan inancımı ve sorumluluğumu çok iyi bildiğimi bir kez daha vurgularken, göreve geldiğimiz ilk andan itibaren olduğu gibi, sahada mücadele eden, pes etmeyen ve sonuna kadar savaşan bir takım izletmeye devam edeceğimizin sözünü tüm camiamıza veriyorum."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.