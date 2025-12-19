19 Aralık
Verstappen, 2026 yılındaki yarış numarasını açıkladı!

Şampiyonluğu kaybetmesinin ardından #1 numara ile yarışma hakkını kaybeden Max Verstappen, eski numarası #33 yerine #3 numara ile yarışacağını duyurdu.

19 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Verstappen, 2026 yılındaki yarış numarasını açıkladı!
Verstappen, kendisine şans getirdiğini düşündüğü için ilk Formula 1 sezonundan beri #3 numarayı istemişti, ancak Hollandalı sürücü kariyerine başladığında bu numara Daniel Ricciardo tarafından alınmıştı.


Bu nedenle, "şansını ikiye katlamak" için #33 numarayı seçti ve 2015'ten 2021'e kadar bu numara ile yarışarak ilk dünya şampiyonluğunu kazandı.

Red Bull sürücüsü, son dört sezonda dünya şampiyonu olarak #1 numarayı kullanmaya devam etti, ancak 2025 şampiyonluk mücadelesini Lando Norris'e kaybetti ve bu nedenle bu yarış numarasını Norris'e kaptırmak zorunda kaldı.

Verstappen'in teorik olarak #33 numaraya geri dönmesi gerekiyordu. Ancak F1 Komisyonu, sürücülerin artık yarış numaralarını değiştirebileceklerine karar verdi.


Diğer bir sorun ise, #3 numarasının Daniel Ricciardo'ya ait olmasıydı. Ricciardo'nun kariyeri Eylül 2024'te sona erdi ve teorik olarak bu numara üzerindeki haklarını iki yıl boyunca elinde tuttu. Ancak F1 Komisyonu artık sürücülerin bu özel haklarından erken vazgeçmelerine izin verdi. Ricciardo bu nedenle Verstappen'in #3 numarasını kullanmasını onayladı.

Verstappen, yıl sonu röportajında, "#33 numara olmayacak. #1 numara dışında en sevdiğim numara her zaman 3 olmuştur. Artık değiştirebiliyoruz, bu yüzden #3 numara olacak."



4 kez dünya şampiyonu pilot: "33 numara her zaman iyiydi, ama ben iki 3'ten ziyade bir 3'ü daha çok seviyorum. Her zaman bunun çift şans getirdiğini söylerdim, ama ben Formula 1'de şansımı çoktan kullandım," 

Verstappen'in yeni numarası, F1'de şaşırtıcı bir şekilde başarısız oldu. 1970'lerde sezon boyunca geçerli yarış numaraları kullanılmaya başlandığından beri, bu numara sadece 1997'de Jacques Villeneuve ve 2000'de Michael Schumacher ile iki dünya şampiyonluğu kazanabildi.

 

