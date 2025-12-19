Şanlıurfa'nın 'güçlü bilekleri' Türkiye şampiyonluğuna odaklandı

Yaklaşık 7 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan bilek güreşi takımında başarılı olan bazı oyuncular farklı takımlara transfer oldu.Bir süre sonra oyuncusu kalmayan güreş takımı, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.Yaklaşık 1 yıl önce 2 sporcunun katılımıyla faaliyetlerine yeniden başlayan takımda şu anda 9 sporcu çalışmalarını sürdürüyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, kulüp olarak birçok branşta aktif spor yapmaya çalıştıklarını söyledi.Bilek güreşinde daha önceleri birçok başarılı sporcu yetiştirdiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:Sporculardan Yaşar Yıldırım ise Şanlıurfa ve Gaziantep'te 4 yıl oynadığı ampute futbolunu bıraktıktan sonra yaklaşık 1 yıl önce bilek güreşi yapmaya başladığını anlattı.Haftanın 7 günü antrenman yaptığını ifade eden Yıldırım,dedi.Mahmut Bali de daha önce atletizmde Türkiye ve Balkan şampiyonluğu kazandığını ancak yaşadığı bir sakatlık sonrası bu sporu bırakmak zorunda kaldığını anlattı.Atletizmi bıraktıktan sonra kendisine uygun bir spor branşı arayışına girdiğini dile getiren Bali,diye konuştu.