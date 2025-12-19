19 Aralık
Cavaliers, Mitchell ve Mobley'yi "dokunulmaz" ilan etti

Cleveland Cavaliers, bu sezon ciddi takas ilgisi görmesine rağmen, iki yıldız oyuncusunu görüşmelerin tamamen dışında tutuyor.

calendar 19 Aralık 2025 12:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cavaliers, Mitchell ve Mobley'yi 'dokunulmaz' ilan etti
Cleveland Cavaliers, bu sezon ciddi takas ilgisi görmesine rağmen, iki yıldız oyuncusunu görüşmelerin tamamen dışında tutuyor.

ESPN'den Shams Charania'nın Underdog NBA üzerinden aktardığı bilgilere göre Donovan Mitchell ve Evan Mobley, lig genelindeki takas görüşmelerinde "dokunulmaz" olarak değerlendiriliyor.

Mitchell, Cavaliers formasıyla 26 maçta 30,7 sayı, 4,5 ribaund, 5,5 asist ve 1,4 top çalma ortalamaları yakalayarak takımın hücumdaki ana silahı olmayı sürdürüyor. Yıldız guard, yüzde 49,3 saha içi ve yüzde 38,3 üçlük isabetiyle oynuyor.


Mobley ise 25 maçta 19,1 sayı, 9,3 ribaund, 4,1 asist, 1,0 top çalma ve 1,6 blok ortalamalarıyla Cleveland'ın temel yapı taşlarından biri konumunda. Mobley, yüzde 49,6 saha içi ve yüzde 35,2 üçlük isabet oranları yakaladı.

Cavaliers, Doğu Konferansı'nda 15–13'lük derecesiyle dokuzuncu sırada bulunurken, zorlu bir play-off yarışının içinde yer alıyor. Kadrodaki diğer oyuncular için "çok sayıda" takas görüşmesi yapılmasına rağmen, kulüp yönetimi çekirdeğini Mitchell ve Mobley etrafında koruma kararlılığında.

