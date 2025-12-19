19 Aralık
Beşiktaş'tan genç orta saha hamlesi: Resink

Beşiktaş, Groningen'in 2003 doğumlu kaptanı ve orta saha oyuncusu Stije Resink'i gündemine aldı.

Beşiktaş'tan genç orta saha hamlesi: Resink
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlıların transfer dönemi öncesi sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Hollanda Eredivisie ekiplerinden Groningen forması giyen 2003 doğumlu Stije Resink'i gündemine aldığı kaydedildi.



23 YAŞ ALTI KONTENJANINA UYGUN

Stije Resink'in TFF tarafından belirlenen 23 yaş altı kontenjanına da uyduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Resink'in Groningen ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

PERFORMANSI

Bu sezon Groningen'de 17 maça çıkan Hollandalı orta saha bu müsabakalarda 4 gol attı ve 5 asist üretti.



