Beşiktaş'tan genç orta saha hamlesi: Resink

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.



Siyah-beyazlıların transfer dönemi öncesi sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.



TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Hollanda Eredivisie ekiplerinden Groningen forması giyen 2003 doğumlu Stije Resink'i gündemine aldığı kaydedildi.

Stije Resink'in TFF tarafından belirlenen 23 yaş altı kontenjanına da uyduğu belirtildi.Resink'in Groningen ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.Bu sezon Groningen'de 17 maça çıkan Hollandalı orta saha bu müsabakalarda 4 gol attı ve 5 asist üretti.