Los Angeles Clippers forması giyen James Harden, takımın Batı Konferansı'ndaki düşüşünün devam etmesiyle birlikte lig genelinde giderek artan bir ilgi odağı haline geldi.Marc Stein'in The Stein Line'daki haberine göre, Clippers'ın Batı Konferansı'nda gerilemeye devam etmesiyle Harden, takas piyasasında yakından takip edilen en önemli isimlerden biri konumuna yükseldi.Lig genelinde birçok takım, Clippers'ın genel yönü ve geleceğiyle ilgili soru işaretlerinin artmasıyla birlikte Harden'ın durumunu dikkatle izliyor.36 yaşında olmasına rağmen Harden hâlâ üst düzey bir performans sergiliyor. Ancak Clippers'ın ortaya koyduğu kötü sonuçlar, takımın mevcut çıkmazdan kurtulup kurtulamayacağı konusunda ciddi şüpheler doğurmuş durumda.Los Angeles Clippers, şu anda 6–20'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 13. sırayı paylaşıyor. Kulübün içinde bulunduğu tabloyu daha da zorlaştıran bir diğer faktör ise draft esnekliğinin olmaması. Clippers'ın haziran ayındaki birinci tur draft hakkı, 2019 yılında Shai Gilgeous-Alexander ve çok sayıda draft hakkının Oklahoma City Thunder'a gönderildiği takas nedeniyle Thunder'a ait.Yenilgilerin artmaya devam etmesi halinde, lig kaynakları Los Angeles'ın bir noktada Harden için somut takas ilgileriyle karşı karşıya kalabileceğine inanıyor.Sahadaki üretkenliği ise hâlâ elit seviyede. Harden bu sezon 26,0 sayı, 8,1 asist ve 5,2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. Bu istatistikler, hücum gücü ve oyun kurucuya ihtiyaç duyan takımların dikkatini çekebilecek düzeyde.Minnesota Timberwolves, lig genelinde gerçek bir oyun kurucu arayan takımlar arasında gösteriliyor. Bu durum, Clippers'ın seçenekleri değerlendirmeye karar vermesi halinde Harden'ı doğal bir hedef haline getiriyor.Harden'ın kontratı kolay taşınabilir bir sözleşme değil, ancak tamamen imkânsız da değil. Tecrübeli yıldız bu sezon 39,1 milyon dolar kazanıyor ve gelecek sezon için 42,3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip. Bu yapı, potansiyel takas ortakları açısından hem risk hem de esneklik barındırıyor.