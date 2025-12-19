19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Clippers'ın çöküşüyle Harden, takas söylentilerinin merkezinde

Los Angeles Clippers forması giyen James Harden, takımın Batı Konferansı'ndaki düşüşünün devam etmesiyle birlikte lig genelinde giderek artan bir ilgi odağı haline geldi.

calendar 19 Aralık 2025 15:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Clippers'ın çöküşüyle Harden, takas söylentilerinin merkezinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Clippers forması giyen James Harden, takımın Batı Konferansı'ndaki düşüşünün devam etmesiyle birlikte lig genelinde giderek artan bir ilgi odağı haline geldi.

Marc Stein'in The Stein Line'daki haberine göre, Clippers'ın Batı Konferansı'nda gerilemeye devam etmesiyle Harden, takas piyasasında yakından takip edilen en önemli isimlerden biri konumuna yükseldi.

Lig genelinde birçok takım, Clippers'ın genel yönü ve geleceğiyle ilgili soru işaretlerinin artmasıyla birlikte Harden'ın durumunu dikkatle izliyor.


36 yaşında olmasına rağmen Harden hâlâ üst düzey bir performans sergiliyor. Ancak Clippers'ın ortaya koyduğu kötü sonuçlar, takımın mevcut çıkmazdan kurtulup kurtulamayacağı konusunda ciddi şüpheler doğurmuş durumda.

Los Angeles Clippers, şu anda 6–20'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 13. sırayı paylaşıyor. Kulübün içinde bulunduğu tabloyu daha da zorlaştıran bir diğer faktör ise draft esnekliğinin olmaması. Clippers'ın haziran ayındaki birinci tur draft hakkı, 2019 yılında Shai Gilgeous-Alexander ve çok sayıda draft hakkının Oklahoma City Thunder'a gönderildiği takas nedeniyle Thunder'a ait.

Yenilgilerin artmaya devam etmesi halinde, lig kaynakları Los Angeles'ın bir noktada Harden için somut takas ilgileriyle karşı karşıya kalabileceğine inanıyor.

Sahadaki üretkenliği ise hâlâ elit seviyede. Harden bu sezon 26,0 sayı, 8,1 asist ve 5,2 ribaund ortalamalarıyla oynuyor. Bu istatistikler, hücum gücü ve oyun kurucuya ihtiyaç duyan takımların dikkatini çekebilecek düzeyde.

Minnesota Timberwolves, lig genelinde gerçek bir oyun kurucu arayan takımlar arasında gösteriliyor. Bu durum, Clippers'ın seçenekleri değerlendirmeye karar vermesi halinde Harden'ı doğal bir hedef haline getiriyor.

Harden'ın kontratı kolay taşınabilir bir sözleşme değil, ancak tamamen imkânsız da değil. Tecrübeli yıldız bu sezon 39,1 milyon dolar kazanıyor ve gelecek sezon için 42,3 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip. Bu yapı, potansiyel takas ortakları açısından hem risk hem de esneklik barındırıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.