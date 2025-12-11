Haber Tarihi: 11 Aralık 2025 13:59 -
Güncelleme Tarihi:
11 Aralık 2025 13:59
Regaip Kandili ne zaman? 2025 Regaip Kandili tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre, üç ayların habercisi olan Regaip Kandili için tarih belli oldu. 2025 yılı başında idrak edilen kandil, Hicri takvim farkıyla yıl sonunda yeniden Müslümanlarla buluşuyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte bu gecenin önemi ve yapılacak ibadetler.
İslam aleminde rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan "Üç Aylar"ın manevi gölgesi üzerimize düşmeye başladı. Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olarak bilinen Regaip Kandili, manevi diriliş ve arınma gecesi olarak büyük bir coşkuyla bekleniyor.
Regaip Kandili Ne Zaman 2025?
Müslümanlar bu yıl ilginç bir takvim olayı yaşayacak. 2025 yılının ilk Regaip Kandili 2 Ocak tarihinde idrak edilmişti. Hicri yılın Miladi yıldan kısa olması sebebiyle, 2025 yılının ikinci Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.Bu tarih aynı zamanda 2026 yılına girmeden hemen önce manevi bir muhasebe imkanı sunması açısından büyük önem taşıyor.Regaip Kandili'nin Anlamı ve Önemi Nedir?
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel" anlamlarında kullanılır. Bu gece, Allah'ın lütuflarının bol olduğu, duaların geri çevrilmediği bir "istem" gecesidir.İslam alimleri, bu gecenin önemini şu başlıklarla özetliyor:Rahmet Kapıları Açılır: Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bir gecedir.Duaların Kabulü: Peygamber Efendimiz (s.a.v), bu gecede yapılan duaların reddedilmeyeceğini müjdelemiştir.Üç Ayların Başlangıcı: Manevi hasat mevsimi olan Recep, Şaban ve Ramazan ayının ilk kandilidir.
Bu Gece Hangi İbadetler Yapılmalı?
Diyanet İşleri Başkanlığı ve din alimleri, bu mübarek gecenin ihya edilmesi için şu ibadetleri tavsiye ediyor:Kaza ve Nafile Namazı: Varsa kaza namazları kılınmalı, yoksa "Tesbih Namazı" veya "Hacet Namazı" ile gece değerlendirilmelidir.Kur'an-ı Kerim Tilaveti: Kalplerin şifası olan Kur'an okunmalı veya dinlenmelidir.Tövbe ve İstiğfar: Yılın muhasebesi yapılarak, günahlar için samimi bir şekilde tövbe edilmelidir. "Estağfirullah el-azim ve etübü ileyh" zikri bolca çekilebilir.Salavat Getirmek: Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) salat-ü selam getirmek, bu gecenin feyzinden yararlanmak için en güzel anahtardır.Diyanet 2025-2026 Dini Günler Takvimi
Regaip Kandili'nin hemen ardından gelecek olan diğer mübarek gün ve geceler ise şöyle sıralanıyor:Miraç Kandili: 16 Ocak 2026 CumaBerat Kandili: 2 Şubat 2026 PazartesiRamazan Başlangıcı: 18 Şubat 2026 ÇarşambaMübarek üç ayların manevi ikliminin, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.
