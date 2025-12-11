Haber Tarihi: 11 Aralık 2025 10:51 -
Güncelleme Tarihi:
11 Aralık 2025 10:51
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Aralık 2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralık ayı faiz kararı, ekonomi gündeminin en yakından takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Piyasalar, kararın açıklanacağı saat ve uygulanacak politika adımlarını beklerken gözler Para Politikası Kurulunun açıklamasına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı? Detaylar haberimizde...
Ekonomi yönetiminin yol haritası açısından belirleyici olan TCMB faiz kararları, piyasaların yönü üzerinde doğrudan etkili olduğu için yatırımcılar, şirketler ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2025 Aralık faiz kararı açıklaması 11 Aralık 2025 Perşembe günü yapılacak. Alınacak faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?Son Para Politikası Kurulunda Merkez Bankasının gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirdiği belirtilmişti. Yapılacak olan aralık ayı toplantısında faiz indiriminin gelip gelmeyeceği belli olacak. Uzmanların bir kısmı faiz indirimi beklerken bir kısmı da faizin sabit kalabileceğini ifade ediyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.