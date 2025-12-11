Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Aralık 2025

Ekonomi yönetiminin yol haritası açısından belirleyici olan TCMB faiz kararları, piyasaların yönü üzerinde doğrudan etkili olduğu için yatırımcılar, şirketler ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2025 Aralık faiz kararı açıklaması 11 Aralık 2025 Perşembe günü yapılacak. Alınacak faiz kararı saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

Son Para Politikası Kurulunda Merkez Bankasının gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirdiği belirtilmişti. Yapılacak olan aralık ayı toplantısında faiz indiriminin gelip gelmeyeceği belli olacak. Uzmanların bir kısmı faiz indirimi beklerken bir kısmı da faizin sabit kalabileceğini ifade ediyor.