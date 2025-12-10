10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
0-06'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
0-05'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
0-06'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-06'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
0-06'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-06'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
0-06'

Mauro Icardi'den ayrılık haberleri için açıklama!

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık haberleri için açıklama yaptı.

calendar 10 Aralık 2025 22:07 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mauro Icardi'den ayrılık haberleri için açıklama!
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Arjantinli golcü, hakkında çıkan ayrılık haberlerine cevap verdi.

32 yaşındaki futbolcu, açıklamasında, "Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil." dedi.


İşte Mauro Icardi'nin açıklaması:

"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz?
Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor.

Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil.
Size bir öpücük gönderiyorum.

Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 20 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren Mauro Icardi, Galatasaray forması altında toplamda 107 maça çıktı ve 68 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
