Galatasaray'da Wilfried Singo sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası aday kadrosuna davet edilmemesi G.Saray'da büyük bir sevinçle karşılanırken Singo tedavisine İstanbul'da devam edip takıma çok daha erken katılabilecek.
Wilfried Singo'dan Galatasaray'a müjde!
Galatasaray'da Ekim'in başından bu yana sakatlıklar ile mücadele eden ve iki kez tedavi sürecine girmek zorunda kalan Wilfried Singo ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da Wilfried Singo sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen talihsiz bir sakatlık geçirdi.
- 12:14 Enner Valencia'ya ülkesinden büyük onur!
- 12:14 Trabzonspor'un İstanbul karnesi!
- 12:05 Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
- 11:46 Dursun Özbek'ten TFF'ye karşı olay karar!
- 11:16 Wilfried Singo'dan Galatasaray'a müjde!
- 11:05 Sergen Yalçın'dan oyuncularıyla toplantı!
- 11:03 Erman Toroğlu: "Okan Buruk'a hakem beğendiremedik!"
- 10:54 Vincent Aboubakar'a büyük şok: Eto'o kadro dışı bıraktırdı!
- 10:31 Galatasaray'ın Monaco mağlubiyeti sonrası olay yorum!
- 10:24 Spurs, Lakers'ı eleyerek NBA Kupası'nda OKC'nin rakibi oldu
- 09:53 Anadolu Efes, Valencia Basket'e konuk!
- 09:49 Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 09:45 Galatasaray'da 'aralık' depresyonu
- 09:45 Uğurcan Çakır'dan kötü haber: Resmi açıklama bekleniyor
- 09:45 Liverpool, Wilfried Singo için gemileri yaktı!
- 09:17 Beşiktaş'ta Uduokhai Almanya yolcusu!
- 09:08 Sergen Yalçın'a Djalo eleştirisi!
- 08:58 Beşiktaş'ın Nicolas Raskin planı!
- 08:51 Galatasaray'da mühendislik hatası!
- 08:49 Fenerbahçe'ye transferde van Persie engeli!
- 08:43 Galatasaray'da son vuruş krizi!
- 08:36 Beşiktaş'ta sakatlıklar için çözüm!
- 08:29 Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı için Rafa Silva kararı!
- 08:25 Fenerbahçe'de Alexander Sörloth zirvesi!
- 02:02 Real Madrid'de Xabi Alonso kararı
- 01:38 Aliağa Petkimspor, deplasmanda Sassari'yi yendi
- 01:36 Altekma, Challenge Kupası'nda deplasmandan galibiyetle döndü
- 01:34 Edin Dzeko için ayrılık ihtimali!
- 01:34 Milli güreşçi Soner Demirtaş, aktif kariyerini sonlandırdı
- 01:30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta tamamlandı!
- 01:22 Hull City evinde Wrexham'ı devirdi
- 01:17 Brann - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 01:13 Bilbao ve PSG gol bulamadı: San Mames'te sessiz gece
- 01:07 Leverkusen ile Newcastle'dan gol düellosu
- 01:00 Borussia Dortmund'a evinde sürpriz puan kaybı!
- 00:57 Benfica, evinde Napoli'yi geçti!
- 00:55 Manchester City, Real Madrid'i deplasmanda yıktı!
- 00:54 Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız gidiyor!
- 00:51 Kenan Yıldız'dan asist ve Juventus'tan galibiyet!
- 00:14 Samsunspor - AEK: Muhtemel 11'ler
- 23:59 Victor Osimhen: "Elimden geleni yapacağım"
- 23:33 Türk Telekom, Ratiopharm Ulm'u 34 sayı farkla devirdi
- 23:29 Olympiakos'a NBA'den takviye: Monte Morris
- 23:23 Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası'na zaferle başladı
- 23:22 Selçuk İnan'dan bahis soruşturması için açıklama!
- 23:19 Galatasaray HDI Sigorta, Knack Roeselare'yi mağlup etti
- 23:05 Galatasaray Çağdaş Faktoring, Prag'da mağlup
- 22:59 Flamengo, FIFA Kıtalararası Kupa'da play-off turuna kaldı
- 22:40 Kopenhag, Villarreal'i son nefeste yendi!
- 22:37 Ajax'tan Karabağ karşısında geri dönüş!
- 22:07 Mauro Icardi'den ayrılık haberleri için açıklama!
- 21:57 Tahkim Kurulu, 86 futbolcunun cezasını onadı!
- 21:51 Bahçeşehir Koleji, evinde U-BT Cluj-Napoca'yı yendi
- 21:45 Fenerbahçe Opet, Venezia'yı farklı geçti!
- 21:32 Ziraat Bankkart, sahasında Tours'u yendi
- 21:28 Raphael Guerreiro için Benfica yanıtı!
- 21:26 Aras Kargo, Kuzeyboru'yu set vermeden geçti
- 21:23 ON Hotels Alanya Belediyespor Avrupa'da galip
- 21:18 Nilüfer Belediyespor Eker, İlbank'ı yendi
- 21:07 Klopp: "Salah ile çalışmak kolay değil ama zor da değil"
AVRUPA'DAN FUTBOL
Real Madrid'de Xabi Alonso kararı
Edin Dzeko için ayrılık ihtimali!
Manchester City, Real Madrid'i deplasmanda yıktı!
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde kayıpsız gidiyor!
Kenan Yıldız'dan asist ve Juventus'tan galibiyet!
Raphael Guerreiro için Benfica yanıtı!
Aston Villa'dan transfer için anlaşma: Alysson
Bruno Genesio'dan Berke Özer'e övgü!
Kenan Yıldız, Serie A'da "Ayın Yükselen Yıldızı" seçildi
Leipzig'in yeni prensi Diomande için 100 milyon euro!
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|15
|11
|3
|1
|32
|11
|36
|2
|Trabzonspor
|15
|10
|4
|1
|27
|13
|34
|3
|Fenerbahçe
|15
|9
|6
|0
|32
|14
|33
|4
|Göztepe
|15
|7
|5
|3
|18
|9
|26
|5
|Beşiktaş
|15
|7
|4
|4
|26
|19
|25
|6
|Samsunspor
|15
|6
|7
|2
|22
|16
|25
|7
|Gaziantep FK
|15
|6
|5
|4
|23
|24
|23
|8
|Kocaelispor
|15
|5
|4
|6
|12
|15
|19
|9
|Başakşehir
|15
|4
|5
|6
|20
|17
|17
|10
|Alanyaspor
|15
|3
|8
|4
|14
|14
|17
|11
|Konyaspor
|15
|4
|4
|7
|20
|24
|16
|12
|Rizespor
|15
|3
|6
|6
|17
|23
|15
|13
|Antalyaspor
|15
|4
|3
|8
|14
|25
|15
|14
|Gençlerbirliği
|15
|4
|2
|9
|17
|21
|14
|15
|Kasımpaşa
|15
|3
|5
|7
|14
|21
|14
|16
|Eyüpspor
|15
|3
|3
|8
|10
|18
|13
|17
|Kayserispor
|15
|2
|7
|6
|15
|32
|13
|18
|Karagümrük
|15
|2
|2
|11
|13
|29
|8