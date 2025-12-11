Wilfried Singo'dan Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'da Wilfried Singo sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen talihsiz bir sakatlık geçirdi.



Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Wilfried Singo'nun durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.



Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası aday kadrosuna davet edilmemesi G.Saray'da büyük bir sevinçle karşılanırken Singo tedavisine İstanbul'da devam edip takıma çok daha erken katılabilecek.







