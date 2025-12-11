Galatasaray'da son vuruş krizi!

Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde 'en az çeyrek final' hedefiyle yola çıkan Galatasaray; bu yüzden kadrosunu Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan gibi yüksek profilli yıldızlarla donattı. Ancak üst üste US Gilloise ve Monaco'ya boyun eğerek hayal kırıklığı yaşattı.



Devler Ligi'nde 23 net pozisyon bulan sarı-kırmızılılar, kaçırdıklarıyla 'yok artık' dedirtti. Bu süreçte ağları sadece 8 kez sarsabilen sarı kırmızılılar, tam 15 gol pozisyonundan yaralanamadı.



SAÇBAŞ YOLDURDU



Uğurcan Çakır kalesinde devleşmesine rağmen iki maçta da ikinci yarılarda rakiplerine teslim olan Galatasaray'ın, son vuruşlardaki eksikleri dikkat çekti. Galatasaray ile Devler Ligi'nde fileleri 6 kez bulsa da Osimhen 7 gol girişiminden yaralanamadı. Partneri Barış Alper Yılmaz 4 kez çimleri döverken İlkay 2, Sanchez ile Yunus Akgün de 1'er defa saçbaş yoldurdu.



YÜZDE 19 KARAVANA



Galatasaray, bu sezon lig ve Avrupa'da 21 maça çıkarken 4. kez sahadan gol atamadan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ligde Trabzonspor ve Kocaelispor, Avrupa'da US Gilloise ve Monaco'yu boş geçti. Şu ana kadar oynadığı maçların yüzde 19'unda tabela yapamayan sarı kırmızılılar, geçen sezon boyunca 55 maçın toplam 4'ünde gol atamamıştı.



