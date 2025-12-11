10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-0
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-2
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-2
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-0
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
2-2
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-3
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-0

Galatasaray'da son vuruş krizi!

Galatasaray'ın dev bütçeli hücum hattı, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı 23 net pozisyona rağmen sadece 8 gol atarak son vuruşlarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

calendar 11 Aralık 2025 08:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da son vuruş krizi!
Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nde 'en az çeyrek final' hedefiyle yola çıkan Galatasaray; bu yüzden kadrosunu Victor Osimhen, Leroy Sane, İlkay Gündoğan gibi yüksek profilli yıldızlarla donattı. Ancak üst üste US Gilloise ve Monaco'ya boyun eğerek hayal kırıklığı yaşattı.

Devler Ligi'nde 23 net pozisyon bulan sarı-kırmızılılar, kaçırdıklarıyla 'yok artık' dedirtti. Bu süreçte ağları sadece 8 kez sarsabilen sarı kırmızılılar, tam 15 gol pozisyonundan yaralanamadı.

SAÇBAŞ YOLDURDU

Uğurcan Çakır kalesinde devleşmesine rağmen iki maçta da ikinci yarılarda rakiplerine teslim olan Galatasaray'ın, son vuruşlardaki eksikleri dikkat çekti. Galatasaray ile Devler Ligi'nde fileleri 6 kez bulsa da Osimhen 7 gol girişiminden yaralanamadı. Partneri Barış Alper Yılmaz 4 kez çimleri döverken İlkay 2, Sanchez ile Yunus Akgün de 1'er defa saçbaş yoldurdu. 

YÜZDE 19 KARAVANA

Galatasaray, bu sezon lig ve Avrupa'da 21 maça çıkarken 4. kez sahadan gol atamadan ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ligde Trabzonspor ve Kocaelispor, Avrupa'da US Gilloise ve Monaco'yu boş geçti. Şu ana kadar oynadığı maçların yüzde 19'unda tabela yapamayan sarı kırmızılılar, geçen sezon boyunca 55 maçın toplam 4'ünde gol atamamıştı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
