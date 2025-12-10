10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
0-1DA
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
1-1DA
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Aras Kargo, Kuzeyboru'yu set vermeden geçti

Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında Aras Kargo, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

calendar 10 Aralık 2025 21:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aras Kargo, Kuzeyboru'yu set vermeden geçti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Aras Kargo, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
 
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
 
Hakemler: Sadettin Deneri, Nazlı Ekmekçi
 
Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Özge Nur Çetiner, Anthouli, Olaya, Merve Atlıer (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Smrek, Perez)
 
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Malwina, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Nilsu Şen, Lozo, Ece Hitayca)
 
Setler: 25-22, 27-25, 25-17
 
Süre: 88 dakika
