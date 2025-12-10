10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
0-06'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
0-05'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
0-06'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-06'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
0-06'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-06'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
0-06'

Bahçeşehir Koleji, evinde U-BT Cluj-Napoca'yı yendi

EuroCup A Grubu 10. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca'yı 84-72 mağlup etti.

calendar 10 Aralık 2025 21:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, evinde U-BT Cluj-Napoca'yı yendi
Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu 10. hafta maçında sahasında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibini 84-72 yendi.
 
Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki 7. galibiyetini alırken U-BT Cluj-Napoca 5. mağlubiyetini yaşadı.
 
Salon: Sinan Erdem
 
Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Arnau Padros (İspanya)
 
Bahçeşehir Koleji: Flynn 18, İsmet Akpınar 2, Ponitka 7, Cavanaugh 13, Williams 22, Koprivica 2, Mitchell 7, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi 9, Göktuğ Baş, Hale 4
 
U-BT Cluj-Napoca: Guzman 5, Molinar 7, Miletic 9, Richard 9, Creek 12, Ceaser 11, Miron, Kulvietis 11, Woodbury 8
 
1. Periyot: 22-20
 
Devre: 39-38
 
3. Periyot: 56-62
 
Beş faulle çıkan: 35.23 Creek (U-BT Cluj-Napoca)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
