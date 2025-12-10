Bahçeşehir Koleji, evinde U-BT Cluj-Napoca'yı yendi

Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu 10. hafta maçında sahasında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca ekibini 84-72 yendi.
Bahçeşehir Koleji, organizasyondaki 7. galibiyetini alırken U-BT Cluj-Napoca 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Arnau Padros (İspanya)
Bahçeşehir Koleji: Flynn 18, İsmet Akpınar 2, Ponitka 7, Cavanaugh 13, Williams 22, Koprivica 2, Mitchell 7, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi 9, Göktuğ Baş, Hale 4
U-BT Cluj-Napoca: Guzman 5, Molinar 7, Miletic 9, Richard 9, Creek 12, Ceaser 11, Miron, Kulvietis 11, Woodbury 8
1. Periyot: 22-20
Devre: 39-38
3. Periyot: 56-62
Beş faulle çıkan: 35.23 Creek (U-BT Cluj-Napoca)