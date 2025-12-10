10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Tolgay Arslan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ortalığı birbirine kattı!

Sanfrecce Hiroshima–Shanghai Shenhua maçının devre arasında Tolgay Arslan ile rakip oyuncular arasında tünelde arbede yaşandı.

calendar 10 Aralık 2025 17:53
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Tolgay Arslan, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ortalığı birbirine kattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Asya Şampiyonlar Ligi Elit'te Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima ile Çin ekibi Shanghai Shenhua karşı karşıya geldi.
 
Karşılaşmanın devre arasında Sanfrecce Hiroshima forması giyen Tolgay Arslan, tünelde Shanghai Shenhua'lı oyuncularla gerginlik yaşadı.
 
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın devre arasında iki takım oyuncuları soyunma odasına ilerlerken Türk yıldız, tünelde beklediği bir rakibi ile önce kafa kafaya geldi.
 
GERGİNLİK BÜYÜDÜ
 
Ardından Çin temsilcisinin oyuncuları ile Tolgay arasında arbede yaşandı ve karşılıklı itiş kakış devam ederken ortalık karıştı.
 
Tünelde bulunanan güvenlik görevilileri ve teknik heyet personelinin araya girmesinin ardından gerginlik yatıştırıldı.
 
Maçın hakemi de olaya müdahale ederek iki takım oyuncularını düdük çalarak sakinleştirmeye çalıştı.
 
Karşılaşmayı Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Sanfrecce Hiroshima, Hayato Araki'nin 78. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.