Beşiktaş'ta sol bek hedefi: Jaouen Hadjam

Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.
JURASEK'E VEDA!
Yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı David Jurasek'in performansından memnun olmayan siyah-beyazlılar, Jurasek ile yollarını ayırmak ve devre arasında yeni bir sol bek transferi planlıyor.
YENİDEN LİSTEYE ALINDI
Beşiktaş'ın sol bek transferi için hedefi ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Young Boys forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Jaouen Hadjam'ı yeniden listesine aldı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, sol bek transferi için 22 yaşındaki sol bek Jaouen Hadjam'a yöneldi.
BU SEZON PERFORMANSI
Young Boys forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Hadjam'ın, Young Boys ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
JURASEK'E VEDA!
Yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı David Jurasek'in performansından memnun olmayan siyah-beyazlılar, Jurasek ile yollarını ayırmak ve devre arasında yeni bir sol bek transferi planlıyor.
YENİDEN LİSTEYE ALINDI
Beşiktaş'ın sol bek transferi için hedefi ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Young Boys forması giyen ve daha önce de gündeme gelen Jaouen Hadjam'ı yeniden listesine aldı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, sol bek transferi için 22 yaşındaki sol bek Jaouen Hadjam'a yöneldi.
BU SEZON PERFORMANSI
Young Boys forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan genç futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Hadjam'ın, Young Boys ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.