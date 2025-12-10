10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Warriors, takas pazarında Claxton ve Turner'ı hedefliyor

Golden State Warriors'ın takas döneminde uzun rotasyonunu güçlendirmeyi planladığı ve bu kapsamda Brooklyn Nets pivotu Nic Claxton ile Milwaukee Bucks pivotu Myles Turner'ın hedefler arasında olduğu bildirildi.

Golden State Warriors'ın takas döneminde uzun rotasyonunu güçlendirmeyi planladığı ve bu kapsamda Brooklyn Nets pivotu Nic Claxton ile Milwaukee Bucks pivotu Myles Turner'ın hedefler arasında olduğu bildirildi.

Bu senaryolarda Jonathan Kuminga da potansiyel takas parçaları arasında geçiyor.

Forbes'tan Evan Sidery'nin haberine göre Warriors, özellikle Nic Claxton ile ilgileniyor. Nets'in 2027-28 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Claxton'ı takasa açmaya hazır olduğu düşünülüyor. Haberde, Kuminga ile Claxton arasında bir takasın gerçekçi bir ihtimal olduğu belirtildi.


26 yaşındaki Claxton bu sezon 23 maça ilk beş başlayan, 13.6 sayı – 7.7 ribaunt – 4.5 asist ortalamalarıyla oynayan, ligin en mobil pivotlarından biri konumunda. Nets formasıyla 334 maçta 10.6 sayı – 7.7 ribaunt – 1.7 blok ortalamaları yakaladı.

Warriors'ın bağlantılı olduğu diğer isim ise uzun süredir adının etrafında takas dedikoduları dolaşan Myles Turner.

The Stein Line'dan Jake Fischer'a göre Turner'ın 25.1 milyon dolarlık yıllık maaşı, Kuminga'nın sözleşme aralığıyla uyumlu bir takas ihtimali oluşturuyor. Warriors'ın Turner'a olan ilgisinin, Indiana ile geçmiş yıllara dayanan çoklu takas görüşmeleri nedeniyle uzun süredir bilindiği belirtiliyor; bu görüşmelerde Kuminga, Andrew Wiggins ve Buddy Hield gibi isimler farklı kombinasyonlarla masada olmuştu.

Warriors'ın pivot takviyesi arayışını hızlandırması beklenirken, önümüzdeki haftalarda bu isimlerle ilgili temasların daha da yoğunlaşması muhtemel görünüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
