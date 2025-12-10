Golden State Warriors'ın takas döneminde uzun rotasyonunu güçlendirmeyi planladığı ve bu kapsamda Brooklyn Nets pivotu Nic Claxton ile Milwaukee Bucks pivotu Myles Turner'ın hedefler arasında olduğu bildirildi.Bu senaryolarda Jonathan Kuminga da potansiyel takas parçaları arasında geçiyor.Forbes'tan Evan Sidery'nin haberine göre Warriors, özellikle Nic Claxton ile ilgileniyor. Nets'in 2027-28 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Claxton'ı takasa açmaya hazır olduğu düşünülüyor. Haberde, Kuminga ile Claxton arasında bir takasın gerçekçi bir ihtimal olduğu belirtildi.26 yaşındaki Claxton bu sezon 23 maça ilk beş başlayan, 13.6 sayı – 7.7 ribaunt – 4.5 asist ortalamalarıyla oynayan, ligin en mobil pivotlarından biri konumunda. Nets formasıyla 334 maçta 10.6 sayı – 7.7 ribaunt – 1.7 blok ortalamaları yakaladı.Warriors'ın bağlantılı olduğu diğer isim ise uzun süredir adının etrafında takas dedikoduları dolaşan Myles Turner.The Stein Line'dan Jake Fischer'a göre Turner'ın 25.1 milyon dolarlık yıllık maaşı, Kuminga'nın sözleşme aralığıyla uyumlu bir takas ihtimali oluşturuyor. Warriors'ın Turner'a olan ilgisinin, Indiana ile geçmiş yıllara dayanan çoklu takas görüşmeleri nedeniyle uzun süredir bilindiği belirtiliyor; bu görüşmelerde Kuminga, Andrew Wiggins ve Buddy Hield gibi isimler farklı kombinasyonlarla masada olmuştu.Warriors'ın pivot takviyesi arayışını hızlandırması beklenirken, önümüzdeki haftalarda bu isimlerle ilgili temasların daha da yoğunlaşması muhtemel görünüyor.