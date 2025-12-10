Kerem Aktürkoğlu toparlanma peşinde!

Fenerbahçe'ye gelirken "Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim" sözleriyle büyük beklenti yaratan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımındaki ilk aylarda aradığı ritmi bulmakta zorlandı.
TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANMAK İSTİYOR
Son karşılaşmalarda performansı belirgin şekilde gerileyen milli futbolcu, özellikle Galatasaray ve Başakşehir maçlarındaki etkisiz görüntüsü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Buna rağmen Kerem'in motivasyonu ve hedefleri değişmiş değil. Yıldız oyuncu, adaptasyon sürecini aşıp sahada eski formuna dönerek taraftarların gönlünü kazanmakta kararlı.
TAKIMDAN DESTEK
Teknik direktör Domenico Tedesco ile takım arkadaşlarının da Kerem'e sürekli moral verdiği öğrenildi. Ekip, 27 yaşındaki yıldızın kısa sürede toparlanacağına inanıyor. Kerem'in de verilen desteği boşa çıkarmamak için antrenmanlarda ekstra çalıştığı ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 gol kaydeden yıldız oyuncu, Süper Lig'de ise 1 gol kaydetmeyi başardı.
