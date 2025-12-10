10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Kerem Aktürkoğlu toparlanma peşinde!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, performansını arttırarak taraftarların gönlünü almak istiyor.

calendar 10 Aralık 2025 09:48
Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu toparlanma peşinde!
Fenerbahçe'ye gelirken "Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim" sözleriyle büyük beklenti yaratan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımındaki ilk aylarda aradığı ritmi bulmakta zorlandı.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANMAK İSTİYOR

Son karşılaşmalarda performansı belirgin şekilde gerileyen milli futbolcu, özellikle Galatasaray ve Başakşehir maçlarındaki etkisiz görüntüsü nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Buna rağmen Kerem'in motivasyonu ve hedefleri değişmiş değil. Yıldız oyuncu, adaptasyon sürecini aşıp sahada eski formuna dönerek taraftarların gönlünü kazanmakta kararlı.


TAKIMDAN DESTEK

Teknik direktör Domenico Tedesco ile takım arkadaşlarının da Kerem'e sürekli moral verdiği öğrenildi. Ekip, 27 yaşındaki yıldızın kısa sürede toparlanacağına inanıyor. Kerem'in de verilen desteği boşa çıkarmamak için antrenmanlarda ekstra çalıştığı ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 15 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 gol kaydeden yıldız oyuncu, Süper Lig'de ise 1 gol kaydetmeyi başardı. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
