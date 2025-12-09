09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
0-0DA
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Jose Mourinho: "Her şeyi yapacağız"

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Napoli maçında kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

calendar 09 Aralık 2025 19:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho: 'Her şeyi yapacağız'
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Benfica, çarşamba günü sahasında Napoli ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Devler Ligi'nde aradığını bulamayan Benfica, şu ana kadar 3 puan topladı.

Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Napoli maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho, "Benfica için Şampiyonlar Ligi'nde son şans mı?" sorusunun ardından, "Matematiksel olarak hala şansımız devam ediyor. Sonuna kadar her şeyimizi ortaya koyacağız. Kazanmak bizi iyi bir konuma getirecek, kazanamamak ise işleri zorlaştıracak. Kazanacağımız 6 puan daha var." diye cevap verdi.


Benfica ile Napoli arasında çarşamba günü oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
