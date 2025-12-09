Jose Mourinho: 'Her şeyi yapacağız'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Benfica, çarşamba günü sahasında Napoli ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon Devler Ligi'nde aradığını bulamayan Benfica, şu ana kadar 3 puan topladı.
Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Napoli maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Mourinho, "Benfica için Şampiyonlar Ligi'nde son şans mı?" sorusunun ardından, "Matematiksel olarak hala şansımız devam ediyor. Sonuna kadar her şeyimizi ortaya koyacağız. Kazanmak bizi iyi bir konuma getirecek, kazanamamak ise işleri zorlaştıracak. Kazanacağımız 6 puan daha var." diye cevap verdi.
Benfica ile Napoli arasında çarşamba günü oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.
