Torreira: 'Çok kızgınız, bunu hak etmiyoruz'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray , Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Maçın hemen ardından Galatasaraylı Lucas Torreira açıklamalarda bulundu.

Kızgın ve rahatsız olduklarını dile getiren Torreira, "Açıkçası çok kızgın ve rahatsızız bu durumdan. İlk yarıda çok iyi bir oyun ve şanslar vardı. Onları atsak farklı bir hikaye olabilirdi. İkinci yarıya çok iyi başlamadık ve çok fırsat verdik. Duran toptan gol yedik. Üst üste iki mağlubiyet, takımın hak ettiği bir şey değil. Hak ettiğimiz yerin altındayız Şampiyonlar Ligi'nde. Çalışmaya devam etmeli ve bu durumdan çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.