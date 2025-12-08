08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
2-2
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
0-0
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
2-0
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
0-3
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
2-0
08 Aralık
Wolves-M. United
1-374'
08 Aralık
Osasuna-Levante
2-073'
08 Aralık
Pisa-Parma
0-1
08 Aralık
Udinese-Genoa
1-2
08 Aralık
Torino-AC Milan
2-384'
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
0-0DA

Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Cody Gakpo'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını, Federico Chiesa'nın ise hastalığı nedeniyle iyileşmeye yakın olmadığını açıkladı.

calendar 08 Aralık 2025 23:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Liverpool'da Slot'tan Gakpo ve Chiesa bilgilendirmesi!




İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Hollandalı oyuncusu Cody Gakpo ve İtalyan forvet Federico Chiesa'nın sağlık durumlarına dair bilgilendirme yaptı. 

Arne Slot, basın toplantısındaki açıklamasında "Cody Gakpo ne yazık ki Leeds United'a karşı oynadığımız son maçta sakatlandı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan forvet Federico Chiesa'nın durumuna da değinen Slot, futbolcunun hasta olduğunu ve çok kısa sürede iyileşme ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
