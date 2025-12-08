İşte Mert Hakan'ın ifadesi!

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mert Hakan Yandaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.Yandaş,dedi.Savcılık ifadesinde aylık gelirinin 3 milyon 500 bin TL olduğunu söyleyen Mert Hakan Yandaş, 18 yaşında Oyak Renault Spor Kulübünde profesyonel olduğunu anlattı. Altınordu, Tire, Menemen, Sivasspor ve Fenerbahçe futbol takımlarında profesyonel futbolcu olarak görev aldığını ve hala Fenerbahçe futbol takımının profesyonel futbolcusu olarak sözleşmesinin devam ettiğini söyledi.Ersen Dikmen'i Altunordu'da oynadığından beri yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve sosyal olarak görüştüğünü anlatarak,dedi.Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim yok diyen Yandaş,dedi.Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım diyen Yandaş,şeklinde konuştu.Ersen Dikmen'e borç gönderdiğinin altını çizen Yandaş,ifadelerini kullandı.Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim diyen Yandaş,dedi.Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan araç satın almak için borç para istediğini anlatan Mert Hakan Yandaş,Şeklinde konuştu.Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içerikleri bana aittir, futbol üzerine konuşmalardır diyen Mert Hakan Yandaş,dedi.Ekol TV'den Dilek Yaman Demir, Mert Hakan Yandaş ile ilgili MASAK raporundan notlar paylaştı.MASAK raporuna göre, milyonlarca liralık işlem yaptığı iddia edilen şüpheli para trafiği: 974 işlemle 204 milyon TL giriş, 3.747 işlemle 207 milyon TL çıkış, 28 yasa dışı bahis bağlantısı, bir yasal bahis sitesinde 5 yıl boyunca yüzlerce işlem, 1.006 farklı bahis kuponu iddiası…MASAK'a göre Ersen Dikmen, Mert Hakan'dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktardı. Kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçları ve 'İsmail Yüksek en az 3 faul yapar", "İsmail Yüksek kart görür" gibi oyuncu özel bahislerin sık ve kazanan kuponlar yaptığı iddia edildi.İfadesi ise, MASAK raporundaki milyonluk para trafiği sonrası ifade veren Mert Hakan Yandaş, iddiaları kategorik olarak reddetti ve "Hiçbir yasal bahis sitesinde üyeliğim yok. Yasadışı bahis üyeliğim de yok. Maçlarım üzerine yönlendirme yapan ya da telkin veren hiç kimse olmadı" açıklamasını yaptı.