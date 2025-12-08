Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan sürpriz talip!

Beşiktaş'ta Mert Günok'un formsuzluğu nedeniyle son haftalarda kaleye geçen Ersin Destanoğlu'na sürpriz bir talip çıktı.
24 yaşındaki eldivene LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın ilgilendiği öğrenildi.
Siyah-beyazlılar devre arasında bir kaleci transferi gerçekleştirmesi durumunda Ersin'in ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verecek.
Eğer kaleci takviyesi olmazsa Ersin'in mukavelesinin bitimiyle birlikte kulüpten ayrılması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş forması ile 7 karşılaşmaya çıkarken, 2017 yılından beri A takımda görev alan genç filebekçi, siyah beyazlı formayı toplam 126 kez sırtına geçirdi.
