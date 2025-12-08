Fenerbahçe'de Tedesco'dan ilginç istatistik!

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, özellikle ilk 11'in istikrarını sağlamakta zorlandı.
Ertelenen Alanya maçı, transfer edilen oyuncuların forma giyememesi nedeniyle zorunlu bir rotasyonla oynandı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Kasımpaşa karşısında ise Brown, En-Nesyri ve Nene yedek başladı; maç 1-1 sona erdi. Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen karşılaşmada da Fred ve İsmail yedek kulübesindeydi ve orta sahada Semedo ile Asensio görev yaptı. Samsunspor deplasmanında ise özellikle İsmail'in 11'de olmaması eleştirilirken, sağ kanatta Nene yerine Szymanski sahadaydı; maç golsüz bitti ve takım kötü bir performans sergiledi.
İSTİKRAR GELİNCE BAŞARI GELDİ
Tedesco, bu karşılaşmaların ardından kadroda daha fazla istikrar sağlayarak Fenerbahçe'yi ligde üst üste 5 galibiyete taşıdı. Bu süreçte zirveyle fark 6 puandan 1'e indi. Ancak seri, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde 1-1 sona erdi. Önceki akşamki Başakşehir mücadelesinde Tedesco, Brown, İsmail, Nene ve Kerem'i yedek bırakıp Levent, Fred, Talisca ve Oğuz'a ilk 11'de görev verdi.
ROTASYON YİNE PUAN KAYBETTİRDİ
Bu tercih, bir kez daha puan kaybına yol açtı. İtalyan teknik adamın göreve geldiği 12 lig maçında Fenerbahçe 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Ayrıca ilginç bir tablo da dikkat çekiyor: Takım, 11'e 11 biten maçlarda yalnızca Antalya ve Kayseri'yi mağlup edebildi; Trabzon, Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Rize karşılaşmalarında ise rakipler eksik kalsa bile galibiyet alınamadı.
Ertelenen Alanya maçı, transfer edilen oyuncuların forma giyememesi nedeniyle zorunlu bir rotasyonla oynandı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Kasımpaşa karşısında ise Brown, En-Nesyri ve Nene yedek başladı; maç 1-1 sona erdi. Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen karşılaşmada da Fred ve İsmail yedek kulübesindeydi ve orta sahada Semedo ile Asensio görev yaptı. Samsunspor deplasmanında ise özellikle İsmail'in 11'de olmaması eleştirilirken, sağ kanatta Nene yerine Szymanski sahadaydı; maç golsüz bitti ve takım kötü bir performans sergiledi.
İSTİKRAR GELİNCE BAŞARI GELDİ
Tedesco, bu karşılaşmaların ardından kadroda daha fazla istikrar sağlayarak Fenerbahçe'yi ligde üst üste 5 galibiyete taşıdı. Bu süreçte zirveyle fark 6 puandan 1'e indi. Ancak seri, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde 1-1 sona erdi. Önceki akşamki Başakşehir mücadelesinde Tedesco, Brown, İsmail, Nene ve Kerem'i yedek bırakıp Levent, Fred, Talisca ve Oğuz'a ilk 11'de görev verdi.
ROTASYON YİNE PUAN KAYBETTİRDİ
Bu tercih, bir kez daha puan kaybına yol açtı. İtalyan teknik adamın göreve geldiği 12 lig maçında Fenerbahçe 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Ayrıca ilginç bir tablo da dikkat çekiyor: Takım, 11'e 11 biten maçlarda yalnızca Antalya ve Kayseri'yi mağlup edebildi; Trabzon, Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Rize karşılaşmalarında ise rakipler eksik kalsa bile galibiyet alınamadı.