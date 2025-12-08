08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Fenerbahçe'de Tedesco'dan ilginç istatistik!

Teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'de ne zaman değişime gitse Fenerbahçe takılıyor.

calendar 08 Aralık 2025 11:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Tedesco'dan ilginç istatistik!
Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin başına geçen Domenico Tedesco, özellikle ilk 11'in istikrarını sağlamakta zorlandı.

Ertelenen Alanya maçı, transfer edilen oyuncuların forma giyememesi nedeniyle zorunlu bir rotasyonla oynandı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Kasımpaşa karşısında ise Brown, En-Nesyri ve Nene yedek başladı; maç 1-1 sona erdi. Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen karşılaşmada da Fred ve İsmail yedek kulübesindeydi ve orta sahada Semedo ile Asensio görev yaptı. Samsunspor deplasmanında ise özellikle İsmail'in 11'de olmaması eleştirilirken, sağ kanatta Nene yerine Szymanski sahadaydı; maç golsüz bitti ve takım kötü bir performans sergiledi.

İSTİKRAR GELİNCE BAŞARI GELDİ


Tedesco, bu karşılaşmaların ardından kadroda daha fazla istikrar sağlayarak Fenerbahçe'yi ligde üst üste 5 galibiyete taşıdı. Bu süreçte zirveyle fark 6 puandan 1'e indi. Ancak seri, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinde 1-1 sona erdi. Önceki akşamki Başakşehir mücadelesinde Tedesco, Brown, İsmail, Nene ve Kerem'i yedek bırakıp Levent, Fred, Talisca ve Oğuz'a ilk 11'de görev verdi.

ROTASYON YİNE PUAN KAYBETTİRDİ

Bu tercih, bir kez daha puan kaybına yol açtı. İtalyan teknik adamın göreve geldiği 12 lig maçında Fenerbahçe 7 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Ayrıca ilginç bir tablo da dikkat çekiyor: Takım, 11'e 11 biten maçlarda yalnızca Antalya ve Kayseri'yi mağlup edebildi; Trabzon, Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş ve Rize karşılaşmalarında ise rakipler eksik kalsa bile galibiyet alınamadı. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
