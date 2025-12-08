Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak Altekma başarıya inanıyor

Bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 de mağlubiyet yaşayarak ligde 10. sırada yer alan İzmir temsilcisi, Avrupa'da başarı kovalayacak.CEV Challenge Kupası 16'lı final turunda 10 Aralık Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport'a konuk olacak Altekma, üst tura yükselme planlarıyla hazırlanıyor.Altekma, Avrupa'daki ilk maçında adını galip taraf olarak yazdırıp evine başarıyla dönmek ve kupada finale kadar ilerlemek istiyor.Altekma Başantrenörü Ömer Tok, ligde iyi bir konumda olduklarını, maç takvimi yoğunluğu nedeniyle yıprandıklarını söyledi.Şu an hedefledikleri konumda bulunduklarını ifade eden Tok, ligin çok güzel ve sert olduğunu, daha iyi yerlere de gidebileceklerini düşündüklerini belirtti.Tok, Challenge Kupası'nda oynamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:Avrupa'da ilk olarak yarı finali görmek istediklerini söyleyen Tok,dedi.Tok, ligdeki ilk hedeflerinin play-off potasında kalmak olduğunu ve sıralamada yukarıya doğru gitmeye çalışacaklarını vurguladı.Oyunculardan Arda Kara da takımın psikolojisinin ve performansının yerinde olduğunu söyledi.Hollanda'dan başarıyla döneceklerine inandığını dile getiren Kara,ifadelerini kullandı.Dünya Kandemir de kulüp tarihinde Avrupa'ya ilk defa gidiyor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.Kendileri için çok güzel bir fırsat olduğunu aktaran Kandemir,dedi.Ulaş Dokumacı ise ilk Avrupa maçından galibiyetle döneceklerine inandıklarını dile getirdi.