08 Aralık
Beşiktaş-Gaziantep FK
20:00
08 Aralık
Alanyaspor-Antalyaspor
20:00
08 Aralık
Bandırmaspor-Bodrum FK
14:30
08 Aralık
Hatayspor-Sarıyer
14:30
08 Aralık
Arca Çorum FK-Pendikspor
20:00
08 Aralık
Wolves-M. United
23:00
08 Aralık
Osasuna-Levante
23:00
08 Aralık
Pisa-Parma
17:00
08 Aralık
Udinese-Genoa
20:00
08 Aralık
Torino-AC Milan
22:45
08 Aralık
V. Guimaraes-Gil Vicente
23:30

Monaco'nun Galatasaray karşısında eksikleri

Monaco-Galatasaray karşılaşması öncesi Fransız ekibinde birçok yıldızın durumu maç saatinde netleşecek. Fati, Balogun, Ilenikhena ve Dier'ın oynamama ihtimali, sarı-kırmızılı savunmayı bir nebze rahatlatıyor.

calendar 08 Aralık 2025 13:19
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Monaco'nun Galatasaray karşısında eksikleri
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.
 
Fransa sınırlarındaki özerk Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
 
Monaco'da sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak.
 
Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
14 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
15 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
